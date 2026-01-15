Фредди Меркьюри / © Associated Press

Стало известно о смерти женщины, которую в биографии фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри называли его возможной внебрачной дочерью.

В книге она была известна только под буквой «Б», чтобы сохранить анонимность. Женщине было 48 лет. Как сообщает Daily Mail, она долгое время боролась с хордомой — редкой формой злокачественной опухоли позвоночника. После ее смерти без матери остались двое сыновей, которым сейчас семь и девять лет.

По информации журналистов, Фредди Меркьюри называл дочь Биби и поддерживал с ней близкие отношения на протяжении многих лет. В биографии также предполагается, что отдельные песни музыканта — в частности «Bijou» и «Don’t Try So Hard» — могли быть написаны с мыслью именно о ней.

О смерти женщины публично рассказал ее муж Томас. Он отметил, что прощание состоялось в соответствии с волей покойной: «Она теперь рядом со своим любящим отцом в мире покоя. Ее прах развеяли над Альпами».

Автор резонансной книги «С любовью, Фредди» Лесли Энн Джонс призналась, что новость о смерти «Б» стала для нее болезненным ударом. Во время работы над биографией они тесно общались, и со временем между ними возникла дружба. Писательница отметила, что женщина, несмотря на тяжелое состояние, стремилась к одному — восстановить настоящую историю Меркьюри, которую, по ее словам, годами искажали.

По словам Джонс, «Б» впервые столкнулась с онкологией еще в молодости. Некоторое время болезнь отступила, однако впоследствии вернулась. Именно тогда женщина решила обратиться к писательнице, прочитав ее предыдущую работу о легендарном музыканте.

«Мы работали над книгой четыре года, понимая, что времени может быть мало», — призналась автор.

Прошлым летом женщина вместе с семьей осуществила давнюю мечту — путешествие в Мачу-Пикчу. После возвращения она снова начала курс химиотерапии. В то же время Лесли Энн Джонс отметила, что «Б» очень болезненно переживала попытки Мэри Остин — бывшей возлюбленной и близкой подруги Меркьюри — поставить под сомнение ее существование. По словам писательницы, адвокаты Остин пытались заблокировать выход книги, но юридических оснований для этого не нашли.

«Я знала, чем все закончится. Это была гонка со временем. Но мы успели сделать главное — рассказать правду», — подытожила Джонс.

Согласно биографии, матерью женщины была жена близкого друга Фредди Меркьюри. Именно эта семья воспитала ребенка, тогда как сам артист, по словам «Б», в течение последних 15 лет жизни поддерживал с ней регулярный контакт и передал ей свои личные дневники.

