Умерла актриса из фильма "Служебный роман", которая в 2022 году в России пыталась совершить самоубийство

Актриса Инна Выходцева, которая снималась в фильмах "Служебный роман" и "Москва слезам не верит", умерла в России.

Артистки не стало 31 декабря, о чем сообщают российские пропагандисты. Выходцева скончалась на 91 году жизни. Достоверная причина смерти неизвестна, однако отмечается, что актрисы не стало из-за болезни, от которой она довольно долго страдала.

К слову, в 2022 году Инна Выходцева пыталась совершить самоубийство. Артистка наглоталась таблеток, а когда это узнала сиделка, она наотрез отказывалась от госпитализации. В конце концов актрису таки доставили в больницу, где медики спасли ей жизнь. В октябре после попытки самоубийства Выходцева выписали из больницы, после чего она оказалась в пансионате для пожилых деятелей театров.

Инна Выходцева в молодости / Фото: www.kino-teatr.ru

Отметим, Инна Выходцева уроженка Донецка и некоторое время жила в Луганской области. Образование актриса получила в России, где и осталась жить и работать. Выходцева играла в театре, а также снималась в кино, правда, в основном в эпизодических ролях. В 2017 году актриса официально завершила карьеру.

Инна Выходцева в молодости / Фото: www.kino-teatr.ru

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, кто из знаменитостей умер в 2024 году. Предлагаем вспомнить, с кем из звезд попрощались в прошлом году.

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