Умерла актриса из сериала "Секс в большом городе", которая играла роль свекрови Шарлотты

Умерла американская актриса Фрэнсис Стернхаген, которая сыграла в сериале "Секс в большом городе" свекровь Шарлотты — Банни МакДугал.

Печальное известие в своем Instagram сообщил сын знаменитости Джон Карлин. Актрисы не стало 27 ноября, она ушла из жизни в своем доме в городе Нью-Рошелл. Фрэнсис Стернхаген было 93 года, через полтора месяца ей могло бы исполниться 94 года.

"27 ноября она мирно умерла у себя дома, не дожив полтора месяцев до своего 94 дня рождения", — сообщил Джон.

Фрэнсис Стернхаген / Фото: Associated Press

Сын актрисы отметил, что поклонники ее любили, а ему же, в свою очередь, повезло с мамой. Также Джон поделился, что они смогли встретиться на прошлой неделе и сказать друг другу слова любви.

"Ее многие любили. Мне очень повезло, что я смог назвать ее своей мамой, своей подругой, своей партнершей по песням и танцам. Мы были вместе на прошлой неделе, и мы разговаривали в понедельник днем, сказали, как сильно мы любим и скучаем друг за другом", — подевались сын актрисы.

Фрэнсис Стернхаген в сериале "Секс в большом городе" / Фото: скриншот с видео

Отметим, Фрэнсис Стернхаген начала свою актерскую карьеру в далеком 1948 году, а завершила только в 2014 году. За это время она успела сняться во многих лентах. Больше всего телезрители ее запомнили в картинах "День независимости", "Закон и порядок", "Скорая помощь", "Секс в большом городе" и других.

Напомним, недавно ушел из жизни продюсер сериала "Эйфория". Кевину Турену на момент смерти было всего 44 года.

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