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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1956
Время на прочтение
1 мин

Умерла Анастасия Добрынина: стала известна причина смерти 42-летней актрисы

В театре озвучили причину смерти Анастасии Добрыниной и сообщили, каким будет прощание с артисткой.

Автор публикации
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Анастасия Добрынина

Анастасия Добрынина

Стала известна причина смерти актрисы Анастасии Добрыниной, которую скрывали от публики.

21 июля ушла из жизни известная театральная артистка Анастасия Добрынина. Ей было всего 42 года.

Журналисты ТСН.ua обратились в пресс-службу театра им. Франко, чтобы узнать причины смерти известной артистки. А также планируется ли церемония прощания в театре.

"Анастасия Добрынина ушла из жизни преждевременно после продолжительной болезни. Это — болезненная потеря для всего театрального коллектива, для зрителей, коллег, всех, кто знал и ценил ее талант. Прощание состоится в семейном кругу. Театр просит с пониманием отнестись к желанию близких сохранить конфиденциальность в это сложное время. Спасибо за сочувствие", - ответили нам в комментарии.

Анастасия Добрынина сыграла десятки ролей на сцене легендарного театра им. Франко

Анастасия Добрынина сыграла десятки ролей на сцене легендарного театра им. Франко

Отметим, в творчестве актрисы были десятки ярких ролей, в частности в таких спектаклях, как "Кайдашева семья", "Свадьба Фигаро", "Бесподобная", "Комедия на руинах", "Житейское море".

Более 20 лет жизни Анастасия посвятила родной сцене театра им. Франко. Здесь же еще больше лет работает и ее мама – Наталья Анатольевна Пономаренко, которая руководит литературной частью театра.

Напомним, сегодня, 22 июля, исполняется 13 лет со дня смерти легендарного украинского актера Богдана Ступки, также большинство жизни отдавшего этому театру. Его сын Остап почтил память невиданными фото с ним.

Дата публикации
Количество просмотров
1956
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