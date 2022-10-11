Умерла Анджела Лэнсбери – американская и британская актриса и звезда сериала "Она написала убийство"

Лэнсбери завершила свой жизненный путь как одна из самых титулованных актрис в истории сцены.

Американская и британская актриса Анджела Лэнсбери умерла 11 октября у себя дома в Лос-Анджелесе. До ее 97-летия оставалось всего несколько дней.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление родных актрисы.

"Дети леди Анджелы Лэнсбери с грустью сообщают, что их мать мирно умерла во сне дома в Лос-Анджелесе в 1:30 ночи сегодня, во вторник, 11 октября 2022 года, всего за пять дней до своего 97-го дня рождения", – говорится в сообщении семьи.

Лэнсбери завершила свой жизненный путь как одна из самых титулованных актрис в истории сцены.

Также читайте 72-летнего Билла Мюррея обвиняют в сексуальных домогательствах на съемочной площадке

Актриса начала свою карьеру еще в 40-е годы – в "золотой век" Голливуда. Она исполнила роли в десятках кинофильмов, сериалов и театральных постановок.

Одна из самых известных ролей Лэнсбери – писательница Джессика Флетчер в детективном сериале "Она написала убийство". Это один из самых продолжительных и популярных сериалов на эту тематику в истории телевидения.

Актриса исполнила роли в лентах "Газовый свет" и "Манчжурский кандидат". Кроме того, она озвучила целый ряд персонажей анимационных фильмов. В частности, это Мадам Потт в "Красавице и чудовище" от Disney.

Лэнсбери была трижды номинирована на "Оскар" и 18 раз — на "Эмми". Однако звезда получила только почетную премию Американской киноакадемии за вклад в развитие кинематографа. Отметим, что актриса неоднократно получала "Золотой глобус" и театральную премию "Тони".