Умерла известная 52-летняя певица из Казахстана Назгуль Шукаева, которая жила в Украине
Уже известна причина смерти артистки.
Известная певица родом из Казахстана Назгуль Шукаева, которая значительную часть своей жизни находилась в Украине, умерла.
О смерти артистки сообщили ее друзья в Facebook. Жизнь певицы оборвалась 23 мая. Назгуль Шукаева умерла в возрасте 52 лет. Отмечается, что причиной смерти исполнительницы стала тяжелая болезнь, от которой она страдала. В подробности близкие артистки не вникают. Однако известно, что медики боролись за жизнь Назгуль, но ее сердце не выдержало. Певица умерла в реанимации.
«Правду люди пишут — света стало меньше. Потому что Назгуль — неповторимая. Магия ее голоса была вторым Я Назгуль. Тихая, всегда доброжелательная, очень сильная. Мудрая и светлая», — говорится в сообщении приятеля артистки.
Отметим, Назгуль Шукаева была родом из Казахстана. Однако более 25 лет назад она приехала в Украину на гастроли и осталась жить. Назгуль построила певческую карьеру именно в Киеве. Она обладала редким диапазоном голоса. Также исполнительница экспериментировала с жанрами. Артистка могла выполнять джаз, этно, оперу и авангард.
Певица была замужем и воспитывала троих детей. Сын артистки служил в ВСУ. Сама же Назгуль Шукаева активно волонтерила и помогала военным.
