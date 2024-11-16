В последние дни 84-летняя звезда провела в России.
Звезда фильма "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная умерла.
Знаменитости не стало сегодня, 16 ноября. Ее жизнь оборвалась утром субботы на 85-м году жизни. Об этом сообщает ряд пропагандистских СМИ. В настоящее время причины смерти не разглашаются.
Однако известно, что Светлана долго боролась с онкологией и испытывала серьезные проблемы с сердцем. К тому же страдала деменцией и болезнью Альцгеймера. А в последний период своей жизни не могла передвигаться самостоятельно.
Актрису похоронят в Москве, где она и проживала. У Светличной есть два сына, один из которых умер.
Отметим, наибольшую популярность Светлана Светличная получила за роль соблазнительницы Анны Сергеевны в комедии "Бриллиантовая рука". Также артистка снялась в ряде таких фильмов, как "Семнадцать мгновений весны", "Стряпуха", "Место встречи изменить нельзя" и другие. В последний раз звезда появилась в сериале "Девушка и смерть" в 2012 году.
Напомним, недавно умер спортсмен Вячеслав Узелков. После его похорон мать боксера и его бывшая жена Марина вынеслина публику свой конфликт. А недавно фитнес-тренер сделала заявление и раскрыла правду о ее браке со звездой.
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