Луиза Лассер / © Getty Images

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Известная американская актриса Луиза Лассер, которая была бывшенй женой режиссера Вуди Аллена, умерла.

Печальную новость сообщило издание The New York Times со ссылкой на подругу артистки Сьюзен Шарлотту. Жизнь Луизы Лассер оборвалась в понедельник, 6 июля. Актриса умерла в своем доме на Манхэттене, Нью-Йорк, в возрасте 87 лет.

Кстати, Луиза Лассер была комедийной артисткой с безмятежным характером. Она начала свою карьеру, когда начала играть в ранних фильмах режиссера Вуди Аллена. Она снималась в таких картинах, как «Смешники», «Что случилось, тигровая лилия?», «Хватай деньги и беги», «Бананы», «Все, что всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить», «Воспоминания о „Звездной пыли“». Наибольшую популярность актрисе принесла роль в мыльной опере «Мэри Хартман, Мэри Хартман».

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Вуди Аллен и Луиза Лассер / © Getty Images

Кстати, Луиза Лассер и Вуди Аллен были женаты. Актриса и режиссер прожили в браке три года — с 1966-го по 1969-й.

Напомним, недавно стало известно, что внезапно умерла британская певица Лорен Беннетт. Жизнь артистки оборвалась в возрасте 37 лет.

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