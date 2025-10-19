Умерла известная британская актриса Саманта Эггар

Саманта Эггар / © Associated Press

На 87-м году жизни ушла из жизни британская актриса Саманта Эггар, известная своими ролями в фильмах "Коллекционер", "Доктор Дулиттл" и "Выводок".

Печальную новость подтвердила дочь 86-летней актрисы Дженна Стерн. Как сообщает Variety, официальную причину смерти пока не разглашают, однако известно, что последние пять лет Эггар боролась с тяжелой болезнью.

"Красивая, умная и одновременно ранимая... Моя мама умерла мирно, в кругу семьи. Я держала ее за руку и говорила, как сильно мы ее любим", — написала Дженна в своем Instagram.

Саманта Эггар родилась в Великобритании. Ее актерская карьера началась на сцене Королевского театра, где ее заметила продюсер и пригласила на роль в фильме "Дикие и жаждущие". Настоящий успех пришел после выхода ленты "Коллекционер", которая принесла ей международное признание, "Золотой глобус", приз Каннского кинофестиваля и номинацию на "Оскар".

За годы карьеры актриса снялась в десятках фильмов и сериалов. Артистка оставила заметный след в истории британского кинематографа.

