Умерла известная чешская певица, которая нарочно заразилась коронавирусом

Артистка была антивакцинатором.

Умерла известная чешская певица Гана Горка, которая нарочно заразилась коронавирусом.

К слову, артистка выступала против вакцинации от COVID-19. Она считала, что лучше переболеть коронавирусом, чем делать прививки.

14 января она сообщила, что заразилась штаммом "Дельта" от мужа и сына. Позже она планировала получить сертификат о выздоровлении и спокойно посещать заведения.

Гана Горка / facebook.com/hanka.horka

Какое-то время артистка чувствовала себя хорошо. Впрочем, состояние здоровья исполнительницы начало ухудшаться. У нее начала болеть голова и спина. 16 января на 58-м году жизни Ганы не стало.

"За десять минут все было кончено. Она задохнулась", – рассказал сын певицы Ян Рек, пишет BBC News.

Также парень добавил, что его мама была антивакцинатором.

Гана Горка / facebook.com/hanka.horka

"Ее философия заключалась в том, что она больше предпочитала, чтобы заразиться коронавирсом, чем вакцинироваться. Ни о каких микрочипах или что-то подобное она не говорила", — рассказал сын.

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