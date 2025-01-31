Умерла известная певица Марианна Фейтфулл, которая крутила роман с Миком Джаггером

Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл умерла.

Жизнь 78-летней поп-дивы оборвалась 30 января. Печальное известие сообщило издание The Guardian. Представители звезды в комментарии отметили, что в последние минуты жизни она провела в собственном лондонском доме в окружении самых родных:

"Марианна мирно умерла в Лондоне в окружении своей любящей семьи. Будем очень скучать по ней", — говорится в сообщении пресс-секретаря.

За 60 лет своей блестящей карьеры Фейтфулл была знакома и сотрудничала с большим количеством звезд, среди которых Ник Кейв, Уоррен Эллис, Лу Рид и другие.

Марианна Фейтфулл / Фото: Associated Press

Кроме того, поп-дива также сотрудничала со знаменитыми музыкантами Миком Джаггером и Китом Ричардсом. Именно они написали для нее дебютный хит, принесший ей первую славу. Впоследствии певица начала крутить роман с Джаггером, который продлился четыре года. Говорят, именно она была музой группы The Rolling Stones. После смерти бывшей избранницы артист выразил свои соболезнования:

"Я очень расстроен новостью о смерти Марианны Фейтфулл. Она так долго была частью моей жизни. Она была прекрасной подругой, прекрасной певицей и прекрасной актрисой. Вечная память", — отметил музыкант.

Марианна Фейтфулл и Мик Джаггер / Фото: Associated Press

К слову, певица также сыграла немало выдающихся ролей и в фильмах. Ей представился случай посотрудничать с Оливером Ридом, Орсоном Уэллсом, Аленом Делоном и другими.

Однако в жизни Марианны были не только взлеты, но и падения. Она долгое время была наркозависимой. Во время борьбы с кокаином она потеряла опеку над сыном и разошлась с Джаггером. К тому же поплатилась карьерой, которую бросила на десять лет через увлечение запрещенными веществами. В результате, ей удалось отказаться от вредной привычки, но прошлое оказало значительное влияние на ее здоровье.

В 2006 году Фейтфулл перенесла операцию после диагностирования рака молочной железы, а уже через год она сообщила, что больна гепатитом С. В последние годы жизни артистка также страдала от ряда заболеваний, в частности артрита. Последний свой альбом певица выпустила в 2021 году.

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