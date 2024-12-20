Скончалась известный режиссер Светлана Олешко: реакция ее экс-супруга Сергея Жадана

Украинский режиссер, директор харьковского театра "Арабески" Светлана Олешко скончалась.

Печальное известие сообщил бывший муж Светланы – музыкант и писатель Сергей Жадан на своей Facebook-странице. Он сообщил, что 51-летняя режиссер ушла из жизни 19 декабря. И в конце почтил память экс-супруги, с которой расстался в 2007 году после 12 лет брака. Кстати, за период отношений у них родился сын Иван.

"Вчера (19 декабря – прим. ред.) ушла из жизни Светлана Олешко – основательница и директор театра "Арабески". Мы прожили вместе с 1995 по 2007 год. Светлая память…", — написал Сергей Жадан.

Светлана Олешко и Сергей Жадан

Причины смерти директора пока не называют. Однако пользователи в Сети выражают свои соболезнования семье.

Отметим, Светлана Олешко стала известна благодаря ряду работ, среди которых театральные постановки "Энеида", Aftertruth, "Красный Элвис", "РадиоШансон: Восемь историй о Юрии Зойфере" и многие другие. Последние дни жизни Светлана провела в Польше, где поселилась во время полномасштабного вторжения. Во время большой войны работала в Польском театре им. А. Шифман.

Как сообщает издание "Нова Польща", прощание со Светланой Олешко состоится в Польше. Все желающие смогут провести режиссера в последний путь 23 декабря в 12:00 в Варшаве по адресу ул. Powązkowska, 14 (часовня похоронного заведения Pruszyńskich).

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