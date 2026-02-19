Умерла известная украинская актриса Ирина Черкасская: где и когда состоится прощание

Ирина Черкасская

В Одессе на 86-м году жизни умерла Ирина Черкасская, заслуженная артистка Украины и актриса Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им.

Знаменитость посвятила сцене более 60 лет и исполнила десятки ролей в спектаклях украинской и мировой классики, а также в современных постановках. Печальное известие сообщили на Facebook-странице театра и выразили соболезнования.

«Театр с глубокой скорбью сообщает об уходе в вечность самой яркой актрисы города, настоящей звезды нашего театра Черкасской Ирины Никитичны — заслуженной артистки Украины, ветерана одесской украинской сцены, человека, для которого театр был не местом работы, а самой жизнью», — говорится в заявлении.

К слову, Ирина Черкасская родилась в Одессе, но детство провела в Киеве. После получения образования в столице она начала работать в Одесском украинском театре, где дебютировала в спектакле «Бесталанная».

За десятилетия на сцене актриса также исполнила роли Мавры в «В воскресенье рано зелье копала» по повести Ольги Кобылянской, Адель в «Тевье-молочнике», а также в ряде других постановках. Ее выход на сцену всегда сопровождался продолжительными овациями, а публика встречала артистку стоя.

«До последних дней Ирина выходила на сцену в спектакле „Ночь перед Рождеством“, а на 100-летие театра в ноябре 2025 года стояла под многоминутные овации. „Браво!“ звучало долго — так, как звучит благодарность за всю жизнь, отданную искусству», — отмечают в театре.

Еще в 1981 году Ирине Черкасской за ее труд присвоили звание заслуженной артистки Украины. В то же время она была награждена орденом княгини Ольги, медалью «Трудовая слава» и отличиями местной власти. Также в репертуаре актрисы есть роли в таких фильмах, как «Мелодия для шарманки», «Одинокий ангел», «Лавка Рубинчика» и сериале «Курортная полиция».

Прощание с Ириной Черкасской состоится в фойе Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василька. Все желающие смогу провести звезду в последний путь в эту субботу, 21 февраля. Церемония прощания начнется в 11:00 и продлится до 12:00.