Умерла легендарная актриса Брижит Бардо

Брижит Бардо / © Getty Images

В возрасте 91 года умерла легендарная французская актриса, певица и модель Брижит Бардо.

Печальное известие 28 декабря сообщил ее благотворительный фонд — Fondation Brigitte Bardot. Артистка ушла в мир иной в Париже, впрочем официальная причина смерти пока не разглашается.

«Фонд Брижит Бардо с огромной скорбью заявляет о смерти своей основательницы и президента, мадам Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая решила отказаться от своей престижной карьеры, чтобы полностью посвятить себя защите животных и собственному фонду», — говорится в официальном заявлении.

Брижит Бардо / © Associated Press

Однако, еще в октябре стало известно, что состояние здоровья артистки резко ухудшилось. Тогда Брижит вынуждена была покинуть свой дом и более месяца находилась в частной больнице в Тулоне, где она также перенесла операцию. Детали медицинского состояния не раскрывались.

К слову, Бардо была одной из самых ярких икон европейского кино XX века, секс-символом 1950-60-х годов и безоговорочной легендой мирового экрана. Свою первую всемирную славу Брижит Анн-Мари Бардо получила благодаря фильму «…И Бог создал женщину» (1956), который стал культовым и определил ее карьеру. Всего за 21 год на экране она снялась в более 45 фильмах, среди которых «И Бог создал женщину», «Истина», «Презрение».

Брижит Бардо / © Associated Press

Бардо также имела успех как певица. При жизни она выпустила около 80 песен и выступала в многочисленных музыкальных проектах. За фильм «Вива Мария!» была номинирована на премию BAFTA.

В 1973 году Брижит Бардо завершила актерскую карьеру, чтобы посвятить себя другому великому делу — борьбе за права животных. Она основала Fondation Brigitte Bardot, которая десятилетиями помогала четвероногим и спасала бездомных, ведя активную благотворительную деятельность во Франции и за ее пределами.

Брижит Бардо / © Associated Press

