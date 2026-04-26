Умерла легендарная балерина Клод Бесси: что известно о ее карьере и связи с Украиной

Клод Бесси

На 94-м году жизни скончалась выдающаяся французская балерина Клод Бесси.

Она отошла в вечность 23 апреля в своем доме в Париже, пишет издание Le Monde. Причину смерти официально не разглашают.

Имя Бесси вписано в историю европейского балета как одно из самых выдающихся. Она была прима-балериной, хореографом и многолетним директором балетной школы Парижской оперы, которой отдала большую часть своей жизни — от сцены до педагогики.

Будущая звезда родилась в 1932 году в Париже в семье художников и очень рано оказалась в мире танца. Уже в 10 лет она стала ученицей Школы танца Парижской оперы, а подростком вошла в состав труппы, став одной из самых молодых балерин в истории театра. В 1956 году она получила статус étoile — высший титул во французском балете.

Клод Бесси / © Associated Press

Решающим для ее творческого пути стало сотрудничество с украинским балетмейстером Сержем Лифарем, возглавлявшим балет Парижской оперы. Именно он открыл в Бессе драматическую глубину и сделал ее своей музой. Она блестяще исполняла главные партии в его постановках, среди которых «Федра», «Дафнис и Хлоя» и другие знаковые работы.

Но карьера артистки не раз оказывалась под угрозой. В частности, в 1967 году серьезная авария заставила ее временно сойти со сцены. Но уже через несколько лет она триумфально вернулась, исполнив главную партию в «Болеро» Морис Бежар.

Впоследствии Бесси возглавила балетную школу Парижской оперы, где осуществила масштабные изменения, фактически переосмыслив систему подготовки артистов. Через ее классы прошли будущие легенды сцены, среди которых Сильви Гиллем, Патрик Дюпон и Николя Ле Риш — танцовщики, которые впоследствии стали лицом мирового балета.

Особый след Клод Бесси оставила и в Украине. В 2019 году она приезжала в Киев, посетив Национальную оперу Украины, где знакомилась с украинской балетной школой и наследием Лифаря.

В Парижской опере ее называют фигурой, соединившей сценическую силу и педагогическую революцию. В то же время ее методы воспитания артистов оставались чрезвычайно требовательными — именно это сделало ее фигурой, которую одновременно уважали и обсуждали.

