Умерла легендарная итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Знаменитости не стало на 96-м году жизни.

Умерла известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида, которая прославилась на весь мир благодаря ролям в таких лентах, как "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери".

Трагическую новость 16 января сообщило издание La Republica со ссылкой на слова сына знаменитости. Джины Лоллобриджиды не стало на 96-м году жизни.

Джина Лоллобриджида / Фото: Associated Press

Отметим, Джина Лоллобриджида – легендарная итальянская актриса. Впервые в киноленте знаменитость снялась в 1946 году, это была картина под названием "Черный орел". Мировую известность Джине принесли роли в картинах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери".

Джина Лоллобриджида, 1959 год / Фото: Associated Press

Актриса неоднократно была награждена престижными кинопремиями. Знаменитость семь раз получала статуэтку "Давида ди Донателло" – итальянская награда в сфере кинематографа.

Джина Лоллобриджида, 1972 год / Фото: Associated Press

Также у знаменитости есть премия "Золотой глобус" и "Серебряная лента". Джина была номинирована и на премию BAFTA.

У Джины Лоллобриджиды есть звезда на Аллее славы в Голливуде. Актриса ее получила 2 февраля 2018 года.

Напомним, 15 января умер легендарный грузинский актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе. Артиста не стало на 85-м году жизни.

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