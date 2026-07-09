Умерла легендарная певица Бонни Тайлер: 75-летняя звезда не пережила тяжелую болезнь

Бонни Тайлер / © Associated Press

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Легендарная британская певица Бонни Тайлер, подарившая миру культовые хиты Holding Out for Hero, Total Eclipse of the Heart и It’s a Heartache, умерла.

Артистке было 75 лет. О смерти сообщили ее семья и команда в официальном заявлении, опубликованном на странице певицы в Facebook и ее официальном сайте. По их словам, звезда 80-х умерла в больнице в Португалии, где еще весной перенесла экстренную операцию.

«Семья и команда с разбитым сердцем сообщают, что Бонни неожиданно скончалась минувшей ночью в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она проходила лечение. В скором времени мы обнародуем дополнительное заявление, но пока просим о конфиденциальности, чтобы пережить эту трагедию», — говорится в сообщении.

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Заявление о смерти Бонни Тайлер / © Associated Press

Как известно, в мае певицу экстренно госпитализировали в больницу в португальском Фару из-за тяжелого заболевания кишечника. После срочной операции ее ввели в медикаментозную кому. Впоследствии артистка очнулась, однако оставалась в отделении интенсивной терапии, из-за чего были отменены все летние концерты. Несмотря на борьбу медиков, спасти жизнь исполнительнице не удалось.

К слову, Бонни Тайлер, настоящее имя которой Гейнор Хопкинс, родилась 8 июня 1951 года в валлийском городке Скьюэн. Мировую известность она приобрела в конце 1970-х, а настоящей суперзвездой стала в 1980-х благодаря своему узнаваемому хриплому голосу и балладам. Именно после операции на голосовых связях ее вокал приобрел тембр, который стал ее визитной карточкой.

В 1977 певица покорила чарты композицией It’s a Heartache, а мировой триумф ей принесла песня Total Eclipse of the Heart. Композиция возглавила чарты в США, Великобритании и многих других странах мира. Не менее легендарной стала Holding Out for a Hero, прозвучавшая в фильме Footloose и превратившаяся в один из символов музыки 1980-х.

Бонни Тайлер / © Associated Press

За более чем полвека творческой карьеры Тайлер выпустила 18 студийных альбомов, продала десятки миллионов пластинок, трижды номинировалась на премию «Грэмми» и представляла Великобританию на «Евровидении-2013» с песней Believe in Me. В 2023 году она выпустила автобиографию Straight from the Heart, посвященную своей музыкальной карьере.

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Личная жизнь певицы была не менее стабильна, чем ее творческая карьера. С 1973 года она состояла в браке с Робертом Салливаном, с которым прожила более полувека.

Напомним, недавно внезапно скончалась певица Лорен Беннетт, прославившаяся мировым хитом Party Rock Anthem. Ее не стало в возрасте 37 лет.

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