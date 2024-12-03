Умерла мама Эминема: что известно о ее последних днях и скандалах с рэпером

Умерла мама американского рэпера Эминема.

Дебби Нельсон не стало в возрасте 69 лет, сообщает People. В комментарии иностранному изданию представитель звезды сообщил, что женщина умерла в США вечером 2 декабря. Незадолго до смерти у мамы Эминема была диагностирована четвертая стадия рака легких. О страшном диагнозе Дебби узнала в сентябре этого года и до последнего находилась в онкологическом центре.

К слову, у Эминема были довольно напряженные отношения со своей мамой. Дебби родила будущего артиста в 17 лет. Так что у парня было непростое детство. Недоразумения с мамой Эминем чаще всего выливал в творчество. Кроме того, в старшем возрасте звезда обвинил родного человека в злоупотреблении наркотическими веществами.

Дебби Нельсон / Фото: Associated Press

На фоне скандальных заявлений сына Дебби Нельсон в конце 90-х подала на него в суд, обвинив Эминема в клевете. В результате женщина добилась своего – она выиграла по делу против сына. Правда, вместо 10 млн долл моральной компенсации получила лишь 25 тыс. Также Нельсон при жизни выпустила мемуары "Мой сын Маршал" и "Мой сын Эминем". Это еще больше обострило конфликты в семье. Однако через некоторое время Эминем пошел на примирение. И в 2014 году даже посвятил маме песню Headlights.

Напомним, недавно Эминем сообщил, что в скором времени станет дедушкой. Рэпер довел до слез, как дочь сообщила ему радостную новость.

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