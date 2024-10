Умерла мама певицы Уитни Хьюстон

Мама легендарной певицы Уитни Хьюстон умерла.

91-летняя певица Сисси Хьюстон ушла из жизни 7 октября в собственном доме в Нью-Джерси. Известно, что долгое время она страдала от болезни Альцгеймера и находилась в хосписе. Печальное известие изданию People подтвердила невестка Пэт Хьюстон.

"Наши сердца полны болью и печалью. Мы потеряли матриарха нашей семьи. Мать Сисси была сильной и выдающейся фигурой в нашей жизни. Женщина глубокой веры и убеждений, которая очень беспокоилась о семье, служении и общине. Ее более 70- годовая карьера в музыке и индустрии развлечений останется в глубине наших сердец. Мы благословлены и благодарны, что Бог позволил ей провести с нами столько лет, и мы благодарны за все ценные жизненные уроки, которые она дала нам. Пусть она покоится с миром вместе со своей дочерью Уитни", - растрогала Пэт Хьюстон.

Сисси Хьюстон / Фото: Associated Press

Отметим, при жизни Сисси Хьюстон была удостоена двух премий "Грэмми" за свои музыкальные альбомы Face to Face и He Leadeth Me. К слову, во время карьеры артистка также записала дуэтную песню с дочерью Уитни, которая ушла из жизни в 2012 году в результате передозировки наркотиками. В 2013 году мир увидели мемуары Сисси о звездной дочери, где она рассказала о ее наркозависимости и смерти.

Сисси и Уитни Хьюстон / Фото: Associated Press

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко довела до слез обращением к покойной маме Нине Митрофановне в годовщину ее смерти.

