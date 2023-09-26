Умерла мать Кузьмы Скрябина: женщину провели в последний путь в Брюховичах

Мать легендарного украинского музыканта Андрея "Кузьмы" Скрябина – Ольгу Кузьменко провели в последний путь.

Прощание с женщиной, как сообщалось ранее, прошло 26 сентября в поселке Брюховичи Львовской области, где жила семья артиста. Кадрамы по прощанию поделилась редакция "Твой город".

Похороны Ольги Кузьменко / Фото: Твоє місто

Похороны Ольги Кузьменко / Фото: Твоє місто

На церемонию прощания в церкви Рождества Пресвятой Богородицы пришли многие. Провести Ольгу Михайловну также пришла ее невестка, жена Андрея – Светлана Бабийчук.

Похороны Ольги Кузьменко / Фото: Твоє місто

К гробу матери артиста люди принесли большое количество цветов и венков. Как стало известно, Ольгу Михайловну похоронили рядом с сыном на Брюховецком кладбище.

Похороны Ольги Кузьменко / Фото: Твоє місто

Похороны Ольги Кузьменко / Фото: Твоє місто

Отметим, Ольга Кузьменко ушла из жизни 23 сентября на 77-м году жизни спустя восемь лет после трагической гибели Кузьмы.

Артист погиб 2 февраля 2014 года в жутком ДТП — внедорожник музыканта столкнулся с молоковозом. К моменту смерти Кузьме Скрябину было 46 лет.

Напомним, ранее певица Ирина Билык почтила память Ольги Михайловны — артистка довела до слез фото покойного Кузьмы Скрябина с его мамой.

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