Умерла мать-предательница учасниц дуэта ANNA MARIA, работавшая на российских оккупантов

Сегодня, 6 октября, стало известно о смерти коллаборантки, предательницы и матери учасниц украинского дуэта ANNA MARIA Ларисы Опанасюк.

Как передает ряд крымских СМИ, Опанасюк ушла из жизни накануне, 5 октября. Она долгое время боролась с болезнью, впрочем, какой именно, не уточняется. Женщина скончалась в симферопольской больнице имени Семашко. Она ушла из жизни в 60 лет.

Отметим, что Лариса Опанасюк в 2014 году поддержала оккупационные российские власти сразу после аннексии Крыма. Предательница осталась там жить и даже начала работать на оккупантов. С 2014 по 2019 год Опанасюк занимала должность "заместителя главы правительства" аннексированного Крыма. В 2019-м ее избрали "уполномоченной по правам человека" в Крыму сроком на пять лет. Однако в мае этого года Опанасюк с этой должности уволилась якобы по собственному желанию.

Лариса Опанасюк

Мать учасниц дуэта ANNA MARIA Лариса Опанасюк

В свое время предательницу даже наградили "орденом" от оккупационного правительства "за возвращение Крыма". К слову, муж Опанасюк и отец Анны и Марии также поддержал власти РФ и занимает должность судьи на оккупированном полуострове.

Участницы дуэта ANNA MARIA, которые с начала полномасштабной войны четко не могли высказать свою позицию, наконец определились и поддержали Украину и теперь активно выступают для наших бойцов. Смерть матери артистки пока не прокомментировали.

ANNA MARIA / Фото: instagram.com/annamariaduet

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