Умерла Мэгги Смит из "Гарри Поттера": как стала популярной, тяжелые болезни и личная жизнь

В пятницу 27 сентября английская актриса театра и кино Мэгги Смит умерла.

Звезда поражала своими ролями в культовых фильмах и сериалах на протяжении многих лет. В первую очередь она запомнилась зрителям своей ролью строгого профессора МакГонагалл в серии фильмов "Гарри Поттер".

Редакция сайта ТСН.ua предлагает просмотреть, как складывалась жизнь одной из самых известных актрис мира и с какими трудностями она сталкивалась.

Начало актерской карьеры

Свою многолетнюю карьеру Мэгги начала еще в подростковом возрасте, когда начала обучение в Оксфорде, где преподавал ее отец. Тогда в 18-летнем возрасте она дебютировала в пьесах "Двенадцатая ночь" и "Золушка".

Мэгги Смит / Фото: Getty Images

Впервые Смит снялась в фильме в 22 года. Тогда она сыграла эпизодическую роль в фильме "Ребенок в доме" и "Никуда уходить". Во время стремительного становления актерской карьеры таланты юной девушки отметил Лоуренс Оливье. Режиссер предложил Мэгги сыграть роль Дездемоны в его постановке "Отелло" в 1963 году.

Мэгги Смит / Фото: Getty Images

В то же время актриса играла в Королевском национальном театре и играла на Бродвее, появлялась в телепроектах. В результате Смит зарекомендовала себя как универсальная артистка, способная играть разнообразные роли.

Самые яркие роли Мэгги Смит и ее многочисленные награды

Первое признание актрисе принесла роль учительницы в фильме "Расцвет мисс Джин Броди" 1969 года. Талант Мэгги после фильма наградили первыми "Оскаром" и BAFTA за лучшую женскую роль.

Второй "Оскар" и вместе с ним "Золотой глобус" знаменитость заслуженно получила после съемок в фильме "Калифорнийская сюита" 1978 года за лучшую женскую роль второго плана.

Мэгги Смит / Фото: Associated Press

Больше премий и наград звезде удалось получить благодаря сериалу "Абатсво Даунтон" – три "Эмми", "Золотой глобус" и четыре премии Гильдии киноактеров США.

В общем, Мэгги номинировали на Оскар семь раз, из них дважды она побеждала. Также в коллекции наград актрисы четыре "Эмми", три "Золотых глобуса", семь премий BAFTA и пять премий Гильдии киноактеров США.

Мэгги Смит / Фото: Associated Press

Отдельное место в карьере Мэгги Смит занимает киновселенная "Гарри Поттера", где она сыграла профессора Минерву МакГонагалл, чем завоевала благосклонность армии поклонников Поттерианы.

Мэгги Смит / Фото: Getty Images

Интересно, что в 1989 году знаменитость была посвящена в рыцари Британской короны. И после этого имела возможность пользоваться почетным титулом "Дамы-командор".

Мэгги Смит / Фото: Associated Press

Также к шедеврам с участием Мэгги Смит принадлежат такие кинокартины и сериалы, как "Путешествие с тетей", "Комната с видом", "Сестра, действуй", "Госфорд-парк" и "Леди в фургоне".

Тяжелые болезни звезды

В возрасте 64 лет у актрисы диагностировали заболевание щитовидной железы – базедовую болезнь. Длительное время она лечилась с помощью лучевой терапии и офтальмохирургии.

Мэгги Смит / Фото: Associated Press

Спустя почти 10 лет у Мэгги Смит обнаружили онкологию. Рак молочных желез застал звезду именно во время съемок шестого фильма "Гарри Поттер и принц-полукровка". К счастью, через несколько лет болезнь удалось преодолеть. Хотя в очень уязвимый период звезда все равно проявила устойчивость и оптимизм и почти не жаловалась на свое состояние во время рабочих процессов.

Мэгги Смит / Фото: Associated Press

Личная жизнь Мэгги Смит

Несмотря на постоянную жизнь под софитами, актриса действительно любила вести довольно сокровенную личную жизнь. В частности, это касалось и ее семьи. Так, Мэгги Смит была дважды замужем. Впервые она полюбила Роберта Стивенса, от которого родила своих двух сыновей Криса Ларкина и Тоби Стивенса. К слову, они пошли по стопам мамы и сейчас ведут актерскую деятельность.

Мэгги Смит и Роберт Стивенс / Фото: Getty Images

Сын Мэгги Смит Тоби Стивенс / Фото: Associated Press

А вторым мужем знаменитости стал драматург Беверли Кросс.

Последние годы жизни: чем занималась актриса

В пожилом возрасте Мэгги Смит редко можно было увидеть в кино или в театре. В частности, одним из последних ее проектов стало продолжение британского драматического сериала "Аббатство Даунтон", экранизация которого вышла в 2019 и 2022 годах.

Также актриса уже в возрасте 88 лет принимала участие в рекламных кампаниях известных брендов, приобщалась к благотворительным акциям, посещала спортивные соревнования.

Мэгги Смит / Фото: Associated Press

Со временем знаменитость полностью прекратила вести актерскую деятельность из-за ухудшения состояния здоровья. И в возрасте почти 90 лет умерла в больнице в окружении семьи и друзей. К слову, коллеги Мэгги еще при ее жизни отзывались о ней, как об умном, порядочном и скромном человеке, который не очень любил пользоваться своим особым статусом в обществе.

Мэгги Смит / Фото: Getty Images

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