Умерла Мишель Трахтенберг: семья запретила делать вскрытие тела актрисы и объяснила почему

Расследование смерти известной американской актрисы Мишель Трахтенберг завершено.

Так, семья покойной звезды сериалов "Баффи – победительница вампиров" и "Сплетница" остановила следствие на этапе вскрытия тела. Родные отказались делать эту процедуру из-за своих религиозных убеждений. В результате причина смерти Трахтенберг никогда не будет известна. А в свидетельстве о смерти в соответствующей строке будет отмечено, что способ и причины смерти – "неустановлены", пишет Daily Mail.

"Согласно законодательству о здравоохранении, семьи могут выступать против вскрытия на основе религиозных убеждений, или при условии, что нет подозрений в преступности или других веских причин для проведения вскрытия, судебно-медицинский эксперт также принимает отказ", - говорится в заявлении пресс-секретаря Офиса главного медицинского эксперта в Нью-Йорке.

В то же время, отмечается, что экспертами был проведен внешний осмотр тела звезды. Впрочем, о дополнительных экспертизах для установления точной причины смерти речь не идет.

Мишель Трахтенберг / Фото: Associated Press

К слову, о смерти Мишель Трахтенберг стало известно 26 февраля. 39-летняя актриса была найдена мертвой в собственном доме в США. Тогда предполагали, что вероятно звезда ушла из жизни из-за недавних серьезных проблем со здоровьем. В частности, Мишель перенесла операцию по трансплантации печени, что могло иметь осложнения.

Напомним, недавно оскароносного актера Джина Гэкмена с женой нашли мертвыми в собственном доме. Вместе с ними умер и их домашний любимец.