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Умерла народная артистка Украины Галина Яблонская, которая страдала от тяжелой болезни
Сердце Галины Яблонской остановилось 14 сентября. Почти всю жизнь актриса посвятила театральной сцене.
Народная артистка Украины Галина Яблонская умерла.
Печальную новость сообщил театровед Василий Неволов в своем Facebook. Жизнь Галины Яблонской оборвалась 14 сентября. Актриса умерла в возрасте 98 лет. Точная причина смерти не разглашается, однако в последние годы своей жизни артистка страдала от тяжелой болезни.
«Печальную новость хочу вам сообщить, театральная семья: улетела в теплые края душа великой артистки Галины Яблонской. После тяжелой болезни на 99-м году перестало биться ее болезненное сердце…», — сообщает Василий Неволов.
Что известно о Галине Яблонской
Галина Яблонская родилась 2 января 1928 в Умани, Черкасская область. Будущая артистка воспитывалась в актерской семье, так что с детства была причастна к театральной сцене. В репертуаре Галины Яблонской более 150 ролей, которые вошли в летопись украинского актерского искусства.
В 1951 году артистка присоединилась к театральной труппе Киевского театра имени Ивана Франко, где проработала более, чем 70 лет. Она играла в таких спектаклях, как «Назар Стодоля», «Макбет», «Маруся Богуславка», «Одинокая леди» и многие другие.
Отдельного внимания заслуживает общественная позиция Галины Яблонской. После провозглашения независимости Украины актриса активно популяризировала украинский язык. Также она привлекала внимание к важным историческим событиям в стране, которые замалчивались при СССР — Голодомор, «Расстрелянное возрождение» и другое. Актриса активно поддерживала военных и посещала госпитали.
За свою деятельность Галине Яблонской присвоили ряд наград, среди которых Орден княгини Ольги I степени, премия имени Марии Заньковецкой, награда президента Украины, «Женщина года» и многие другие.
Напомним, 16 августа умерла американская актриса Хайден Панеттьери. Недавно в СМИ назвали вероятную причину смерти 36-летней экс-невесты Владимира Кличко.