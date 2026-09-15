Умерла народная артистка Украины Галина Яблонская, которая страдала от тяжелой болезни

Галина Яблонская

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Народная артистка Украины Галина Яблонская умерла.

Печальную новость сообщил театровед Василий Неволов в своем Facebook. Жизнь Галины Яблонской оборвалась 14 сентября. Актриса умерла в возрасте 98 лет. Точная причина смерти не разглашается, однако в последние годы своей жизни артистка страдала от тяжелой болезни.

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«Печальную новость хочу вам сообщить, театральная семья: улетела в теплые края душа великой артистки Галины Яблонской. После тяжелой болезни на 99-м году перестало биться ее болезненное сердце…», — сообщает Василий Неволов.

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Галина Яблонская

Что известно о Галине Яблонской

Галина Яблонская родилась 2 января 1928 в Умани, Черкасская область. Будущая артистка воспитывалась в актерской семье, так что с детства была причастна к театральной сцене. В репертуаре Галины Яблонской более 150 ролей, которые вошли в летопись украинского актерского искусства.

В 1951 году артистка присоединилась к театральной труппе Киевского театра имени Ивана Франко, где проработала более, чем 70 лет. Она играла в таких спектаклях, как «Назар Стодоля», «Макбет», «Маруся Богуславка», «Одинокая леди» и многие другие.

Отдельного внимания заслуживает общественная позиция Галины Яблонской. После провозглашения независимости Украины актриса активно популяризировала украинский язык. Также она привлекала внимание к важным историческим событиям в стране, которые замалчивались при СССР — Голодомор, «Расстрелянное возрождение» и другое. Актриса активно поддерживала военных и посещала госпитали.

За свою деятельность Галине Яблонской присвоили ряд наград, среди которых Орден княгини Ольги I степени, премия имени Марии Заньковецкой, награда президента Украины, «Женщина года» и многие другие.

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Напомним, 16 августа умерла американская актриса Хайден Панеттьери. Недавно в СМИ назвали вероятную причину смерти 36-летней экс-невесты Владимира Кличко.

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