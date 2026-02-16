ТСН в социальных сетях

Умерла народная артистка Украины Людмила Юрченко

Исполнительницы не стало в возрасте 83 лет.

Валерия Сулима
Выдающаяся оперная певица и народная артистка Украины Людмила Юрченко умерла.

Печальную новость сообщили на странице в Facebook Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко. Людмилы Юрченко не стало 15 февраля. Жизнь артистки оборвалась в возрасте 83 лет. Сейчас причина смерти не сообщается.

«Ее творчество останется яркой страницей не только истории Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко, но и всего украинского вокального искусства, обогащенного ее вдохновенным талантом. Память о Людмиле Юрченко сохранят все, кому выпало счастье работать с ней, учиться у нее, слушать ее неповторимое меццо-сопрано… Вечная и светлая память. Глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Отметим, Людмила Юрченко закончила Киевскую консерваторию. С 1969-го до 2011 года она пела на главной оперной сцене Украины. После завершения певческой карьеры, артистка пошла передавать свой опыт и начала работать педагогом в Национальной музыкальной академии Украины.

