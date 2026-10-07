Умерла оскароносная актриса Ева Мари Сейнт, вошедшая в историю кино: ей было 102 года

Ева Мари Сейнт / © Associated Press

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Американская актриса Ева Мари Сейнт, получившая «Оскар» за свою дебютную кинороль в драме «В порту», умерла в возрасте 102 лет.

Звезда ушла из жизни 6 октября в своем доме в Лос-Анджелесе. По словам представителя актрисы, она скончалась естественной смертью в окружении родных и близких, пишет People.

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Ева Мари Сейнт родилась 4 июля 1924 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Она училась в Университете Боулинг-Грин в Огайо, а профессиональный путь начала с телевидения и радио. К большому кино актриса пришла после выступлений на Бродвее.

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Ева Мари Сейнт / © Associated Press

Ее кинодебют стал одним из самых ярких в истории Голливуда. В 1954 году Сейнт была приглашена на роль Эдди Дойл в драме «В порту», где ее партнером стал Марлон Брандо. Выполнение этой роли принесло актрисе премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Таким образом, она стала одной из немногих артисток, получивших главную американскую кинопремию уже за первое появление на большом экране.

После ликования Сейнт продолжила активно сниматься. Среди ее известных работ — «Шляпа, полная дождя», «Рейнтри Каунти», «Выход», «Все падают», «36 часов», «Гран-при» и «Россияне идут, россияне идут». Однако еще большую популярность ей принесло сотрудничество с Альфредом Гичкоком.

Ева Мари Сейнт / © Associated Press

В 1959 году актриса сыграла Еву Кендалл в шпионском триллере «К северу через северо-запад». Образ загадочной и элегантной героини окончательно закрепил за Сейнт статус одной из главных звезд Голливуда той эпохи.

В то же время актриса не стремилась непрерывно находиться в центре внимания. На пике карьеры она сознательно ограничивала количество киноролей, потому что хотела уделять больше времени семье. В 2014 Сейнт рассказывала, что в свое время отказала агенту, который убеждал ее соглашаться на большее количество фильмов, ведь она имела маленьких детей.

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У Сейнт также была успешная карьера на телевидении. Она получила премию «Эмми» за роль в мини-сериале «People Like Us» 1990 года, а в последующие десятилетия продолжала появляться в фильмах и сериалах. Среди ее поздних работ — «Супермен возвращается» и «Зимняя сказка».

В последние годы карьеры актрисы также были связаны с озвучкой. Ее экранный путь длился десятилетиями, а одной из последних работ стала роль в «Легенде о Корре».

Ева Мари Сейнт была замужем за телевизионным режиссером и продюсером Джеффри Хейденом 65 лет — до его смерти в 2016 году. У нее остались двое детей, четверо внуков и двое правнуков.

Напомним, недавно умерла актриса Хайден Панеттьери. Ее экс-жених Владимир Кличко забил тревогу из-за исчезновения ценных вещей звезды после смерти и выдвинул требование.

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