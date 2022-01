Умерла основательница The Ronettes Ронни Спектор

Певица ушла из жизни после непродолжительной борьбы с раком.

Основательница американской девичьей группы The Ronettes Вероника Беннетт, более известная как Ронни Спектор, ушла из жизни в возрасте 78 лет.

Об этом со ссылкой на семью звезды сообщает The Associated Press.

Отмечается, что певица скончалась в среду, 12 января, после непродолжительной борьбы с раком. "Ронни прожила свою жизнь с блеском в глазах, страстным характером, восхитительным чувством юмора и улыбкой на лице. Она была полна любви и благодарности", — говорится в заявлении ее семьи.

Ронни Спектор больше всего известна по исполнению в составе The Ronettes хитов 1960-х "Be My Baby", "Baby I Love You" и "Walking in the Rain". Вместе с родной сестрой Эстель Беннетт и двоюродной сестрой Недрой Тэлли, Ронни гастролировала по Англии с The Rolling Stones и дружила с The Beatles.

В своих мемуарах певица писала: "Мы не боялись быть горячими. Это был наш прием. Когда мы увидели, как The Shirelles выходят на сцену в своих широких вечерних платьях, мы пошли в противоположном направлении и втиснулись в самые узкие юбки, которые только смогли найти. На сцене мы поднимали их, чтобы открыть наши ноги еще больше".

Дебютный альбом группы "Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica" вышел в 1964 году. Пять из 12 треков попали в чарты Billboard.

После турне по Германии в 1967 году The Ronettes распались. Через год Ронни вышла замуж за Фила Спектора, который, по ее словам, держал ее "запертой в их особняке в Беверли-Хиллз". Пара развелась в 1974 году. Позже звезда рассказала о несчастной истории любви в автобиографии "Будь моим ребенком: как я пережила тушь, мини-юбки и безумие".

После распада The Ronettes Спектор продолжила гастролировать и заниматься музыкой. В 2006 году она выпустила свой первый за 20 лет альбом "Last of the Rock Stars".

