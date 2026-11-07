Умерла путинистка Лидия Федосеева-Шукшина, игравшая роль мадам Грицацуевой в "12 стульях"

Лидия Федосеева-Шукшина / © Фото из открытых источников

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Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, получившая популярность благодаря ролям в кино «12 стульев» и «Калина красная», умерла в возрасте 88 лет. Последние недели жизни артистка провела в больнице, а ее позиция по поводу войны России против Украины вызвала возмущение.

О смерти знаменитости 7 ноября сообщила ее дочь, актриса Мария Шукшина. Она опубликовала соответствующее сообщение в своем Telegram-канале. По информации российских СМИ, Федосеева-Шукшина скончалась вечером 6 ноября в московской больнице. Ей было 88 лет.

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За последний месяц жизни актриса находилась под наблюдением медиков. 14 октября ее экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Впоследствии артистка оказалась в реанимации, а ее состояние оценивалось как тяжелое. В начале ноября стало известно, что он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

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Лидия Федосеева-Шукшина / © Фото из открытых источников

Причину смерти знаменитости впоследствии раскрыла ее младшая дочь Ольга Шукшина. В комментарии РосСМИ она сообщила, что врачи констатировали сердечную недостаточность.

По информации пропагандистов, прощание с актрисой и отпевание запланировано на 11 ноября. Ее похоронят в Москве, где уже похоронен ее второй мужчина — режиссер, актер и писатель Василий Шукшин.

Чем запомнилась актриса и какие роли сделали ее знаменитой

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде и за многолетнюю карьеру актриса сыграла более 90 киноролей и получила звание народной артистки РСФСР.

Особую популярность ей принесли работы в лентах ее второго мужа Василия Шукшина — «Печки-лавочки» и «Калина красная». Также она появилась в военной драме «Они сражались за Родину», мелодраме «Вам и не снилось…» и фильме «Виват, гардемарины!».

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Лидия Федосеева-Шукшина / © Фото из открытых источников

Отдельное место в фильмографии артистки занимает четырехсерийная экранизация «12 стульев» режиссера Марка Захарова, вышедшая в 1976 году. В ней Федосеева-Шукшина сыграла мадам Грицацуеву — вдову, на которой Остап Бендер в исполнении Андрея Миронова женится на поиске одного из стульев с драгоценностями. Эта роль стала одной из самых узнаваемых в творческой биографии актрисы.

Лидия Федосеева-Шукшина с коллегой / © Фото из открытых источников

Что известно о позиции Федосеевой-Шукшиной относительно войны в Украине

Несмотря на узнаваемость благодаря советскому кинематографу, в последние годы жизни актриса оказалась в информационном пространстве и из-за своей позиции по поводу российской агрессии против Украины.

В мае 2025 года одно из российских изданий опубликовало материал с комментарием адвоката актрисы Юлии Вербицкой-Линник. По ее словам, Федосеева-Шукшина поддерживала кровавый режим путина и так называемую «специальную военную операцию».

Адвокат также утверждала, что артистка якобы помогала детям, потерявшим жилье из-за войны. Однако лично актриса не делала громких заявлений о войне в Украине.

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