Умерла трехкратная номинантка на "Оскар" Дайан Ледд: причина смерти актрисы

Дайан Ледд / © Associated Press

Американская актриса и режиссер Дайан Ледд, которая была трижды номинирована на "Оскар", умерла.

Печальную новость подтвердила изданию The Independent дочь звезды Голливуда, артистка Лора Дерн. Дайан Ледд ушла из жизни 3 ноября. Актрисы не стало в возрасте 89 лет. Жизнь знаменитости оборвалась в собственном доме в Охай, штат Калифорния, США. Причиной смерти Ледд стал идиопатический легочный фиброз. Рядом с актрисой все время была ее дочь.

"Моя удивительная героиня и моя самая дорогая мама, Даян Ледд, умерла в своем доме в городе Охай, Калифорния. Она была лучшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художницей и отзывчивой душой, которую, казалось бы, можно было создать только в мечтах. Сейчас она летает вместе со своими ангелами", - прокомментировала дочь актрисы.

Дайан Ледд с дочерью Лорой Дерн / © Associated Press

Отметим, Дайан Ледд – известная американская актриса и режиссер. На телевидении знаменитость дебютировала в 1959 году, а на больших экранах впервые появилась в 1966-м. Актриса снялась во многих картинах и даже трижды была номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана". Речь идет о лентах "Алиса здесь больше не живет", "Дикие сердцем" и "Беспутная роза". Правда, артистке так и не удалось выбороть статуэтку.

