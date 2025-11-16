Умерла тяжелобольная актриса сериала "Девочки Гилмор" Элизабет Франц, сыгравшая роль Мии

Элизабет Франц

Американская актриса Элизабет Франц, которую зрители знают благодаря ее харизме и роли Мии в сериале «Девочки Гилмор», ушла из жизни в возрасте 84 лет.

О ее смерти сообщило издание The New York Times, ссылаясь на мужа артистки, сценариста Кристофера Пелгема. Он отметил, что актриса умерла 4 ноября в своем доме в городе Вудбери, штат Коннектикут. По словам семьи, артистка длительное время боролась с онкологическим заболеванием. Но к сожалению, она не пережила осложнений болезни. Так, причиной смерти стал рак и тяжелая реакция на медикаменты, которые применялись во время лечения.

Элизабет Франц

К слову, на протяжении своей карьеры Элизабет Франц активно работала на Бродвее, а свой сценический дебют осуществила еще в далеком 1967 году. Она сотрудничала с драматургом Нилом Саймоном и появлялась в многочисленных знаковых спектаклях. В частности, в «Вишневом саду», «Клубе моста Октавы» и других. Для каждой роли Франц создавала детальный «внутренний роман» персонажа — так она описывала собственный метод работы.

В 1999 году актриса получила премию Tony за роль Линды Ломан в легендарной пьесе Артура Миллера «Смерть коммивояжера». Помимо театра, Элизабет активно снималась на телевидении. Она появлялась в дневных мыльных операх «As the World Turns» и «Another World», а также в популярных сериалах «Розанна», «Сестры» и «Девочки Гилмор». В последнем она сыграла Мию — владелицу отеля «Индепенденс Инн», которая приютила юную Лорелай в Старс-Холлоу и стала для нее опорой в сложный период жизни.

