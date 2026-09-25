Марина Влади и Владимир Высоцкий / © Архів

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Французская актриса Марина Влади, известная как последняя жена музыканта Владимира Высоцкого и звезда европейского кино, скончалась в возрасте 88 лет.

О смерти актрисы стало известно 24 сентября. Она скончалась во Франции. Близкие сообщили, что последние минуты Марина Влади провела дома, в окружении родных и домашних животных. Причину смерти семья не раскрыла. За десятилетия карьеры актриса снялась примерно в сотни фильмов. Она работала с такими режиссёрами, как Орсон Уэллс, Жан-Люк Годар и Марко Феррери.

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Марина Влади / © Архів

Особое место в творческой биографии Влади заняла роль в фильме «Супружеское ложе» Марко Феррери. За эту работу в 1963 году она получила награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале. Также актриса снялась в фильме Орсона Уэллса «Фальстаф» и работала с Жан-Люком Годаром. Во французском кино её помнят как одну из самых заметных актрис своего поколения.

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Впрочем, для миллионов зрителей имя Марины Влади навсегда ассоциируется не только с кинематографом, но и с Владимиром Высоцким. Они познакомились в 1967 году, а через три года официально поженились. Их брак продлился до смерти Высоцкого в 1980 году. После его смерти Влади написала книгу воспоминаний «Владимир, или Прерванный полёт», посвящённую их отношениям.

Марина Влади и Владимир Высоцкий / © Архів

Отметим, что Марина Влади родилась 10 мая 1938 года во французском Клиши в семье эмигрантов из России. На сцену и в кино она пришла ещё ребёнком, а впоследствии сделала международную карьеру. Помимо актёрской деятельности, Влади занималась музыкой и литературой, а в своих книгах неоднократно возвращалась к воспоминаниям о Высоцком. 24 сентября 2026 года актриса скончалась во Франции на 89-м году жизни.

Марина Влади и Владимир Высоцкий / © Архів

Напомним, недавно путинист Сергей Соседов скончался в возрасте 58 лет.

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