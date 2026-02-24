Умерла заслуженная артистка Украины Ирина Шевчук, которая жила в России: известна причина смерти

Ирина Шевчук

Заслуженная артистка Украины Ирина Шевчук, которая уже много лет жила в России, умерла.

Артистка ушла из жизни 24 февраля в возрасте 74 лет. Дочь Ирины Шевчук уже раскрыла, что стало причиной ее смерти. Как оказалось, в течение последних трех лет актриса боролась с тяжелой болезнью. У нее была злокачественная опухоль - лимфома головного мозга. Наконец, сердце артистки остановилось.

Отметим, Ирина Шевчук родилась в РФ. Однако когда будущей актрисе было 11 лет, ее семья переехала в Киев. Наконец, в столице Украины она закончила школу, но актерское образование получала в Москве. После этого Ирина Шевчук вернулась в Киев, где работала актрисой киностудии имени Александра Довженко. Она снялась в таких украинских картинах, как "Абитуриентка", "Марина", "Быть братом", "Талант", "Новоселье" и других. Впоследствии артистка все же выехала в РФ, где и осталась жить.

