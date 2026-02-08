Умерла заслуженная артистка Украины Наталья Омельчук

Наталья Омельчук / © facebook.com/frankotheatre

Заслуженная артистка Украины Наталья Омельчук умерла.

Печальную новость сообщили на официальной странице в Facebook Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, где работала актриса. Жизнь Натальи Омельчук оборвалась в возрасте 77 лет. Сейчас причина смерти остается неизвестной.

"С глубокой скорбью сообщаем, что на 78-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка Украины, актриса театра Франко Наталья Омельчук. Она была частью творческой истории театра, человеком сцены, память о которой будет жить в наших спектаклях, воспоминаниях и сердцах. Искренне соболезнуем родным, близким и всем, кто разделяет эту боль. Светлая память", - говорится в сообщении.

Наталья Омельчук умерла / © facebook.com/frankotheatre

Отметим, Наталья Омельчук была актрисой и работала в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко с 1969 года. Артистка 57 лет своей жизни посвятила театральной сцене. Из последнего репертуара артистки - спектакли "Тевье-Тевель", "Семья Кайдаша" и "Три товарища".

