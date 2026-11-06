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Умерла заслуженная артистка Украины Ольга Черсак: ансамбль "Росинка" с ее участием побил рекорд Украины
Артистка ушла из жизни в 64 года — предлагаем узнать больше об участнице легендарного ансамбля.
Украинское музыкальное сообщество потеряло заслуженную артистку Украины Ольгу Черсак.
Певица, которая более четырех десятилетий выступала в вокальном ансамбле «Росинка», ушла из жизни 4 ноября в возрасте 64 лет. Кроме сцены значительную часть своей жизни она отдала преподавательской работе и подготовке молодых музыкантов.
О смерти художницы известил Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника. Именно с этим учебным заведением была связана его многолетняя профессиональная деятельность. Причины смерти университет не сообщил.
«С глубокой грустью сообщаем, что отошел в Вечность человек, посвятивший свою жизнь музыке, украинской песне и воспитанию молодого поколения художников. Более четырех десятилетий ее жизнь была неразрывно связана с университетом, музыкой и педагогикой. Она была не только талантливой исполнительницей, но и мудрым наставником, которая передавала студентам профессиональный опыт, любовь к искусству и понимание подлинной ценности украинской песни», — отметили в университете.
От певческой семьи до преподавательской кафедры
Будущая артистка родилась 22 мая 1962 года в селе Иванков Тернопольской области. Ее детство прошло в семье, где музыка и почитание украинских традиций были неотделимы от повседневной жизни. Именно родители заложили в Ольге любовь к родной песне, которую впоследствии пронесла сквозь всю творческую карьеру.
Первым этапом профессионального обучения стало Чортковское педагогическое училище. Его Черсак окончила в 1982 году, после чего поступила на музыкально педагогический факультет Ивано-Франковского государственного педагогического института имени Василия Стефаника. В 1986 году она получила диплом с отличием и приступила к работе в этом же заведении.
Впоследствии преподавание стало одним из главных направлений его деятельности. С 2018 года Ольга Николаевна занимала должность доцента кафедры методики музыкального воспитания и дирижирования Учебно-научного института искусств Карпатского университета. Она не только проводила занятия, но и приобщалась к научным и методическим проектам, помогая студентам овладевать профессией.
Более четырех десятилетий на сцене с «Росинкой»
Еще во время учебы в институте Ольга Черсак стала участницей вокального ансамбля «Росинка». Ее творческой наставницей была руководительница коллектива, заслуженный деятель искусств Украины Кристина Михайлюк. Совместная работа по ансамблем длилась 44 года.
За это время «Росинка» получила популярность далеко за пределами Прикарпатья. Коллектив записывал песни для украинского телевидения и радио, участвовал в создании телефильмов, выпускал пластинки и музыкальные альбомы. В его творческой биографии выступления на государственных и правительственных концертах, духовных академиях, юбилейных мероприятиях и художественных событиях по всей Украине.
Особое отличие ансамбль получил в 2023 году в Ивано-Франковске. Тогда «Росинку» внесли в реестр рекордов Украины как уникальный вокальный коллектив, работавший на тот момент более 56 лет под руководством одного человека — Кристины Михайлюк. Ольга Черсак была частью этой многолетней истории.
Пела не только на сцене, но и в церковном хоре
Музыкальная деятельность артистки не ограничивалась концертами и университетскими аудиториями. Она также была участницей Митрополичьего камерного хора «Кредо» при Архикафедральном и Митрополичьем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Ивано-Франковске. В церковном коллективе Черсак пела до последних дней жизни.
Университетское сообщество вспоминает ее как художницу, которая сочетала исполнительское мастерство с педагогическим призванием. За профессиональные достижения Ольгу Николаевну отмечали наградами государственного уровня, университетскими и общественными наградами.
Последнее уважение заслуженной артистке отдали 5 ноября в Доме скорби. После церемонии прощания ее похоронили на малой родине — в селе Иванков Тернопольской области.
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