Умерла заслуженная артистка Украины Ольга Черсак: ансамбль "Росинка" с ее участием побил рекорд Украины

Ольга Черсак и ансамбль "Росинка" / © Facebook

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Украинское музыкальное сообщество потеряло заслуженную артистку Украины Ольгу Черсак.

Певица, которая более четырех десятилетий выступала в вокальном ансамбле «Росинка», ушла из жизни 4 ноября в возрасте 64 лет. Кроме сцены значительную часть своей жизни она отдала преподавательской работе и подготовке молодых музыкантов.

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О смерти художницы известил Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника. Именно с этим учебным заведением была связана его многолетняя профессиональная деятельность. Причины смерти университет не сообщил.

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«С глубокой грустью сообщаем, что отошел в Вечность человек, посвятивший свою жизнь музыке, украинской песне и воспитанию молодого поколения художников. Более четырех десятилетий ее жизнь была неразрывно связана с университетом, музыкой и педагогикой. Она была не только талантливой исполнительницей, но и мудрым наставником, которая передавала студентам профессиональный опыт, любовь к искусству и понимание подлинной ценности украинской песни», — отметили в университете.

Ольга Черсак / © Facebook

От певческой семьи до преподавательской кафедры

Будущая артистка родилась 22 мая 1962 года в селе Иванков Тернопольской области. Ее детство прошло в семье, где музыка и почитание украинских традиций были неотделимы от повседневной жизни. Именно родители заложили в Ольге любовь к родной песне, которую впоследствии пронесла сквозь всю творческую карьеру.

Первым этапом профессионального обучения стало Чортковское педагогическое училище. Его Черсак окончила в 1982 году, после чего поступила на музыкально педагогический факультет Ивано-Франковского государственного педагогического института имени Василия Стефаника. В 1986 году она получила диплом с отличием и приступила к работе в этом же заведении.

Впоследствии преподавание стало одним из главных направлений его деятельности. С 2018 года Ольга Николаевна занимала должность доцента кафедры методики музыкального воспитания и дирижирования Учебно-научного института искусств Карпатского университета. Она не только проводила занятия, но и приобщалась к научным и методическим проектам, помогая студентам овладевать профессией.

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Ольга Черсак / © Facebook

Более четырех десятилетий на сцене с «Росинкой»

Еще во время учебы в институте Ольга Черсак стала участницей вокального ансамбля «Росинка». Ее творческой наставницей была руководительница коллектива, заслуженный деятель искусств Украины Кристина Михайлюк. Совместная работа по ансамблем длилась 44 года.

Ольга Черсак и ансамбль «Росинка» / © Facebook

За это время «Росинка» получила популярность далеко за пределами Прикарпатья. Коллектив записывал песни для украинского телевидения и радио, участвовал в создании телефильмов, выпускал пластинки и музыкальные альбомы. В его творческой биографии выступления на государственных и правительственных концертах, духовных академиях, юбилейных мероприятиях и художественных событиях по всей Украине.

Особое отличие ансамбль получил в 2023 году в Ивано-Франковске. Тогда «Росинку» внесли в реестр рекордов Украины как уникальный вокальный коллектив, работавший на тот момент более 56 лет под руководством одного человека — Кристины Михайлюк. Ольга Черсак была частью этой многолетней истории.

Награда, которую получил ансамбль «Росинка» / © Facebook

Пела не только на сцене, но и в церковном хоре

Музыкальная деятельность артистки не ограничивалась концертами и университетскими аудиториями. Она также была участницей Митрополичьего камерного хора «Кредо» при Архикафедральном и Митрополичьем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Ивано-Франковске. В церковном коллективе Черсак пела до последних дней жизни.

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Университетское сообщество вспоминает ее как художницу, которая сочетала исполнительское мастерство с педагогическим призванием. За профессиональные достижения Ольгу Николаевну отмечали наградами государственного уровня, университетскими и общественными наградами.

Последнее уважение заслуженной артистке отдали 5 ноября в Доме скорби. После церемонии прощания ее похоронили на малой родине — в селе Иванков Тернопольской области.

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