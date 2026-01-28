- Дата публикации
Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко: что стало причиной ее смерти
Жизнь актрисы забрала тяжелая болезнь, которую у нее диагностировали весной прошлого года.
Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко.
Печальную новость в своем Facebook сообщил сын актрисы Владимир Крыжановский. Он поделился, что 28 января его мама ушла из жизни. Тамары Плашенко не стало в возрасте 70 лет. Жизнь актрисы забрала тяжелая болезнь, которую у нее диагностировали весной прошлого года.
"Мама ушла за горизонт...После того, как отец внезапно умер два года назад, она словно потеряла желание жить, и ни я, ни друзья, ни работа, ни что-то другое так и не смогли заменить его для нее", - сообщил Владимир.
Причиной смерти Тамары Плашенко стал рак мозга. Недуг у актрисы диагностировали в апреле 2025 года. К сожалению, раковая опухоль оказалась неоперабельной из-за местоположения и быстро прогрессировала. Состояние актрисы стремительно ухудшалось. Уже в середине лета 2025 года разум артистки начал затуманиваться, а с сентября она прекратила разговаривать, дышала через кислородный концентратор, принимала пищу через зонд, не открывала глаза. 28 января жизнь Тамары Плашенко оборвалась.
"Конечно, мы попробовали все возможное. Конечно, мы были у лучших нейрохирургов, прошли и лучевую и химиотерапию, но все оказалось бесполезно. Она угасала с каждым днем. Сегодня она ушла, и теперь они с отцом снова вместе. Когда-то еще увидимся, мам", - написал сын актрисы.
Отметим, Тамара Плашенко была актрисой. В основном она работала именно в театре. С 1987 года Плашенко была актрисой Киевского драматического театра на Подоле, где в мае 2025-го сыграла свой последний спектакль.
Напомним, недавно стало известно, что умерла выдающаяся украинская певица Тамара Калустян. Артистки не стало в возрасте 100 лет.