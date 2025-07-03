Умерла заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига, которая последние два месяца находилась в тяжелом состоянии

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Известная украинская актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига умерла.

Печальную новость сообщила дочь знаменитости Анастасия Савицкая-Шелига на странице мамы в Facebook. Она написала, что Татьяна Шелига умерла 3 июля после нескольких месяцев пребывания в крайне тяжелом состоянии. Дату и время прощания Анастасия сообщит позже. Татьяны Шелиги не стало на 77-м году жизни.

«RIP (10.12.1948-3.07.2025). Дату и время прощания сообщу позже», — написала дочь артистки.

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Татьяна Шелига

Отметим, в последние месяцы жизни состояние актрисы было тяжелым. Еще в начале 2022 года Татьяна Шелига перенесла серьезную операцию на сердце. В артистки была почти полностью закрыта аорта, поэтому ей установили стент. После Пасхи этого года состояние Татьяны Шелиги начало ухудшаться. В артистки резко заболело место, где делали операцию. Наконец, она прекратила сама передвигаться, лежала почти парализованной и бредила. 3 июля актрисы не стало.

К слову, Татьяна Шелига почти всю свою жизнь отдала актерской профессии. Знаменитость играла в театрах и снималась в картинах.

Напомним, недавно стало известно, что умер звезда сериалов «Санта Барбара» и «Утреннее шоу» Джо Маринелли. Уже известна причина его смерти.