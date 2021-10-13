Умерла жена Вахтанга Кикабидзе, с которой артист прожил 56 лет

Ирина Кебадзе была заслуженной артисткой Грузии.

В семье грузинского певца и киноактера Вахтанга Кикабидзе случилось горе.

Умерла любимая жена звезды "Мимино" — Ирина Кебадзе. Как рассказал директор исполнителя Олег Толмачев 5-tv.ru, женщина ушла из жизни 11 октября. Он отметил, что причина смерти — не коронавирус.

Вахтанг Кикабидзе с женой / instagram.com/vkikabidze

Со своей стороны, продюсер артиста Сосо Абзианидзе рассказал "Sputnik Грузия", что в последние годы Ирина тяжело болела — у нее был склероз и другие болезни.

Сам артист пока не прокомментировал смерть любимой. Ее похоронят сегодня.

Заметим, Ирина Кебадзе была примой-балериной Тбилисского театра оперы и балета, заслуженной артисткой Грузии. Пара поженилась в 1965 году. В их браке родился сын, Константин Кикабидзе, у Кебадзе также есть дочь от первого брака — Марина Сагарадзе.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку