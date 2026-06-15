Умерла звезда "Альфа" Энн Шедин, которая играла в сериале роль Кейт Таннер

Энн Шедин / © Getty Images

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Американская актриса Энн Шедин, которая в сериале "Альф" сыграла роль Кейт Таннер, умерла.

Печальную новость подтвердили родные артистки на ее официальной странице Facebook. Жизнь Энн Шедин оборвалась 14 июня. Она умерла в возрасте 77 лет. Причина смерти пока что остается неизвестной.

Семья актрисы не скрывает, что для них это невыразимая потеря. Однако близкие Энн Шедин уверяют, что она будет вечно жить в их сердцах, а память о ней не угаснет никогда.

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«С невыразимой болью в сердце мы сообщаем, что Энни мирно ушла из жизни. Мы опустошены без нее. Мы любили ее безгранично — так же, как и все, кому посчастливилось ее знать. Она была настоящей силой. И невозможно представить жизнь без нее. Но, как она сама говорила: „Я всегда с вами“. И это верно. Воспоминания о ней, ее работе, искренний смех до слез, украшения ручной работы, масляные картины, скульптуры, костюмы и неисчерпаемая жизнерадостность будут жить дальше», — говорится в сообщении родных артистки.

Энн Шедин / © Getty Images

Отметим, Энн Шедин была американской актрисой телевидения и кино. Сначала она начинала свой путь из театра, но затем подписала контракт с Universal Pictures и переехала в Лос-Анджелес, после чего начала появляться на экранах. Сперва артистка играла эпизодические роли, а затем ей повезло попасть в актерский состав сериала «Альф», который и сделал ее популярной. В 2014 году знаменитость завершила свою карьеру.

У Энн Шедин остался муж Кристофер Барретт, с которым она 55 лет прожила в браке, и дочь Тейлор Барретт.

Напомним, недавно в России умерла актриса Людмила Чурсина. Артистка поддерживала войну в Украине и аннексию Крыма.

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