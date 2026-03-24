Умерла звезда американского кино Валери Перрин: что стало причиной смерти секс-символа 70-х

Валери Перрин / © Getty Images

Американская актриса, модель и секс-символ 70-х Валери Перрин умерла.

Печальную новость подтвердила подруга артистки, режиссер Стейси Саутер, пишет The New York Times. Жизнь Валери Перрин оборвалась 23 марта. Она умерла в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет. Причиной смерти знаменитости стали осложнения болезни Паркинсона, которую у нее диагностировали в 2015 году.

Отметим, Валери Перрин - звезда американского кино. Карьера знаменитости началась в 1971 году, когда она сыграла эпизодическую роль в фильме о Джеймсе Бонде "Бриллианты навсегда". После этого она снялась в фильме "Бойня номер пять". Эта роль стала ее первой заметной.

В общем, артистка снялась в более 70 картинах. Наибольший успех ей принесли ленты "Ленни", за которую она была номинирована на "Оскар", и "Супермен" 1978 года. Кстати, Валери Перрин была первой актрисой, которая на телевидении появилась топлес.

Кроме того, Валери Перрин была секс-символом своего времени и активно появилась обнаженной на страницах Playboy.

