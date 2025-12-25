Вера Алентова

Российская актриса, звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова умерла.

О смерти артистки сообщили российские пропагандистские СМИ. Отмечается, что Вере Алентовой стало плохо во время прощания с коллегой Анатолием Лобоцким. Актрисе вызвали "скорую помощь", которая забрала ее в больницу. Наконец, Вера Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет.

Уже известна причина смерти россиянки. Отмечается, что актриса умерла от острого инфаркта миокарда на фоне гипертонической болезни сердца.

Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит" / © kino-teatr.ru

К слову, Вера Алентова была в "черном списке" Украины. В частности, в августе 2017 года актриса оказалась в базе сайта "Миротворец". Артистка сознательно нарушала границы Украины, участвовала в пропагандистских мероприятиях и ездила с гастролями в оккупированный Крым. Кстати, муж Алентовой, режиссер Владимир Меньшов, который умер в июле 2021-го, открыто поддерживал оккупацию Крыма и Донбасса Россией. Более того, он помогал финансово боевикам из так называемых "лнр" и "днр".

