Умерла звезда фильма "Один дома 2" и лауреат премии "Оскар" Бренда Фрикер

Бренда Фрикер

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Мир кино потрясла новость о смерти актрисы Бренды Фрикер, известной по роли в фильме «Один дома 2» и лауреатки премии «Оскар».

Бренди Фрикер скончалась в возрасте 81 года. За свою карьеру она сыграла десятки ярких ролей в кино и на телевидении. При этом для миллионов зрителей её имя навсегда ассоциируется с фильмом «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Именно эта роль принесла ей особую любовь нескольких поколений поклонников. О смерти знаменитости сообщили в BBC.

Бренда Фрикер

Бренда Фрикер

Впрочем, высшим профессиональным признанием для актрисы стала совсем другая роль. В 1990 году она вошла в историю кинематографа, став первой ирландской актрисой, удостоенной премии «Оскар». Награду ей присудили за лучшую женскую роль второго плана в драме «Моя левая нога». Это достижение сделало Фрикер одной из самых выдающихся представительниц ирландского кино.

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Бренда Фрикер / © Associated Press

Напомним, недавно мир кино потерял ещё одного актёра, сыгравшего главную роль в фильме «Парк Юрского периода», — Сэма Нилла.

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