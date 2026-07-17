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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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1216
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Умерла звезда фильма "Один дома 2" и лауреат премии "Оскар" Бренда Фрикер

Первой ирландской лауреатке было 81 год.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Бренда Фрикер

Бренда Фрикер

Мир кино потрясла новость о смерти актрисы Бренды Фрикер, известной по роли в фильме «Один дома 2» и лауреатки премии «Оскар».

Бренди Фрикер скончалась в возрасте 81 года. За свою карьеру она сыграла десятки ярких ролей в кино и на телевидении. При этом для миллионов зрителей её имя навсегда ассоциируется с фильмом «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Именно эта роль принесла ей особую любовь нескольких поколений поклонников. О смерти знаменитости сообщили в BBC.

Бренда Фрикер

Бренда Фрикер

Бренда Фрикер

Бренда Фрикер

Впрочем, высшим профессиональным признанием для актрисы стала совсем другая роль. В 1990 году она вошла в историю кинематографа, став первой ирландской актрисой, удостоенной премии «Оскар». Награду ей присудили за лучшую женскую роль второго плана в драме «Моя левая нога». Это достижение сделало Фрикер одной из самых выдающихся представительниц ирландского кино.

Бренда Фрикер / © Associated Press

Бренда Фрикер / © Associated Press

Напомним, недавно мир кино потерял ещё одного актёра, сыгравшего главную роль в фильме «Парк Юрского периода», — Сэма Нилла.

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Дата публикации
Количество просмотров
1216
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