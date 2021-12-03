Умерла звезда фильма "Сыновья уходят в бой" Нина Ургант

Артистки не стало на 93 году жизни.

Умерла известная российская и советская актриса, звезда фильма "Сыновья уходят в бой", Нина Ургант.

Артистки не стало сегодня, 3 декабря. Она ушла из жизни в своем доме. Причина смерти пока не сообщается. Впрочем, известно, что в 2014 году у нее была диагностирована болезнь Паркинсона.

Нина Ургант умерла / kino-teatr.ru

"Подтверждаем, дата смерти – 3 декабря. Пока больше ничего сказать не можем", — сообщила пресс-служба Александринского театра, пишет rbc.ru.

Нине Николаевне было 92 года.

Напомним, Нина Ургант – известная русская и советская актриса. Она снялась в таких фильмах, как "Белорусский вокзал", "Сыновья уходят в бой" и "Я родом с детства". В 2008 году актриса сыграла в картине "Азиат". После этого артистка больше не снималась в фильмах, а работала в Адександринском театре.

Читайте также: