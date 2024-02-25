Умерла звезда фильмов "За двумя зайцами" и "Свадьба в Малиновке" Людмила Алфимова

Умерла легендарная украинская актриса, заслуженная артистка Украины Людмила Алфимова.

Печальные известия сообщили на официальной странице в Facebook Тульчинской районной государственной администрации. Людмила Ивановна ушла из жизни 22 февраля в 88-летнем возрасте. Последние дни артистка провела в Винницкой области в селе Печера.

"Сегодня умерла Людмила Ивановна Алфимова. С 1993 года по настоящее время Людмила Ивановна проживала в селе Пещера Шпиковской общины. Ей было 88 лет. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с Людмилой Ивановной! Светлая память!", - говорится в сообщении.

Людмила Алфимова умерла. Фото: Facebook Тульчинской районной государственной администрации

За время своей карьеры Людмила Ивановна приняла участие в более чем в 40 фильмах, а также активно занималась дубляжем. В частности, ее голосом озвучено около 170 кинолент. А вот настоящую славу и признание актрисе принесла главная роль в фильме "Свадьба в Малиновке" и появление в кадре "За двумя зайцами".

Людмила Алфимова умерла

Людмила Алфимова умерла

Похоронили Людмилу Ивановну 23 февраля.

Напомним, в начале этого года скончался народный артист Украины Виталий Билоножко. Его жена Светлана сообщила, что у ее мужа остановилось сердце, а также объяснила, почему в течение последних пяти лет жизни Виталий избегал публичности.

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