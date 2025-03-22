Популярная советская актриса Лариса Голубкина умерла.

О смерти звезды фильма "Гусарская баллада" стало известно из пропагандистских СМИ. Голубкиной не стало сегодня утром, 22 марта, в возрасте 86 лет. Ее жизнь унесла неизлечимая болезнь – злокачественное заболевание системы крови, рак крови третьей стадии.

В последние месяцы своей жизни Лариса Голубкина была прикована к кровати и долгое время находилась под наблюдением медиков. Из-за тяжелого диагноза и лечения она стремительно худела. Впоследствии о ней заботилась сиделка в квартире. Актрисе дали паллиативный статус, когда жизнь пациента нельзя спасти, а лишь медикаментозно поддерживать.

Лариса Голубкина на кадрах из фильма

Отметим, что Лариса Голубкина дебютировала на экранах благодаря комедии "Гусарская баллада" 1962 года. Роль Шурочки Азаровой принесла артистке признание и популярность. В то же время знаменитость снялась в таких картинах как "Дайте книгу жалоб", "Сказка о царе Салтане", "Трое в лодке, не считая собаки" и играла в театре.

Напомним, недавно дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала его на фото со дня рождения. Талулла высказалась о звезде и публично обратилась к нему.

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