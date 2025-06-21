Валентина Талызина умерла

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Сегодня, 21 июня, в возрасте 90 лет умерла советская и российская актриса Валентина Талызина, которая поддерживала агрессию РФ против Украины и распространяла чушь об украинцах.

О смерти народной артистки РФ сообщил Театр Моссовета, где актриса работала на протяжении многих десятилетий. По информации росСМИ, Талызина умерла дома после продолжительной болезни. По словам ее окружения, причиной смерти стал рак. Похороны Талызиной пройдут в Москве.

Путинистка Валентина Талызина сыграла около 100 ролей. Среди ее самых известных работ - участие в лентах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Афоня", "Зигзаг удачи", "Большая перемена", "Гостья из будущего". Так, в "Иронии судьбы" она исполнила роль подруги главной героини и озвучила саму Надю, персонаж Барбары Брыльской, голос которой должны были заменить из-за польского акцента.

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Валентина Талызина

Однако творческие достижения Талызиной в последние годы оказались в тени из-за ее публичной политической позиции. Еще в 2014 году актриса открыто поддержала агрессивную политику Кремля в отношении Украины - она цинично подписала коллективное письмо в поддержку аннексии Крыма, тем самым одобрив оккупацию украинской территории. В своих скандальных публичных высказываниях она неоднократно называла украинцев "младшими братьями" и поддерживала развязанную Россией кровавую войну против Украины.

Напомним, недавно в Киеве состоялось прощание с актером-воином Юрием Фелипенко. Его убило государство-террорист.