Умерла звезда итальянского кино Клаудия Кардинале

Клаудия Кардинале / © Associated Press

Реклама

Выдающаяся итальянская актриса театра и кино Клаудия Кардинале умерла.

Печальную новость передает издание Reuters. Артистка ушла из жизни во вторник, 23 сентября. Она умерла в своем доме в городе Немур, департамент Сена и Марна, Франция. В последние минуты жизни рядом с актрисой были ее дети. Звезды кино не стало в возрасте 87 лет.

Отметим, Клаудия Кардинале родилась в Тунисе 15 апреля 1938 года в семье француженки и итальянца. Когда будущая артиста стала взрослой, то ее красотой очень сильно восхищались. В частности, она даже одержала победу на конкурсе красоты. Наконец, Кардинале переехала из Туниса в Рим, где училась в "Экспериментальном центре кинематографии".

Реклама

Клаудия Кардинале / © Associated Press

Сначала знаменитость играла в кино роли молодых сицилиек. Эффектная внешность и игра в кадре привлекли к Кардинале внимание выдающихся режиссеров. Она снялась в таких картинах, как "Рокко и его братья", "Картуш", "Леопард", "Восемь с половиной", "Однажды на Диком западе" и многих других.

Актриса работала исключительно в пределах Европы. С 1980 года она жила во Франции. В 2002 году артистка получила почетную награду Венецианского кинофестиваля, а в 2008-м - Орден почетного легиона Франции.

Клаудия Кардинале, 1968 год / © Associated Press

Напомним, ранее стало известно, что умер легендарный американский актер Роберт Редфорд. Звезды Голливуда не стало в возрасте 89 лет.