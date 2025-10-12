Умерла звезда "Крестного отца" Дайан Китон: что известно о смерти оскароносной актрисы

Дайан Китон / © Associated Press

Реклама

Американская актриса, продюсер и режиссер Дайан Китон умерла.

Печальную новость сообщает издание People со ссылкой на представителя артистки. Актрисы не стало 11 октября. Пожарные прибыли к дому знаменитости утром и доставили ее в одну из больниц Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США. Медики не смогли помочь актрисе, и ее жизнь оборвалась в возрасте 79 лет.

"Пока нет никаких подробностей, а ее семья просит о конфиденциальности в этот момент большой скорби", - говорит представитель актрисы.

Реклама

Дайан Китон / © Associated Press

Хотя пока не разглашается причина смерти Дайан Китон, однако источник издания Page Six рассказал о неутешительном состоянии артистки. Здоровье знаменитости незадолго до смерти серьезно ухудшилось. Актриса выставила на продажу свой дом и даже прекратила выгуливать собак. Последние месяцы жизни рядом со звездой Голливуда находились родные, которые держали в тайне новости о ее неутешительном состоянии.

Отметим, Дайан Китон начала строить свою карьеру на Бродвее, где играла в мюзикле "Волосы". Впоследствии состоялась судьбоносная встреча с режиссером Вуди Алленом, после чего началась многолетняя история их сотрудничества. Так появились ленты "Сыграй мне снова, Сэм", "Спящий", "Манхэттен" и "Энни Холл", за который актриса получила "Оскар". Также знаменитость играла в серии фильмов "Крестный отец".

Дайан Китон / © Associated Press

Дайан Китон никогда не была замужем, однако в 1996 году усыновила девочку Декстер, а в 2001-м - мальчика Дюка.

Напомним, недавно стало известно, что умер заслуженный артист Украины Богдан Богач. Певца не стало в возрасте 50 лет.