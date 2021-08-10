Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня" Татьяна Жукова-Киртбая

Артистки не стало 82-м году жизни.

Известная советская и российская актриса театра и кино Татьяна Жукова-Киртбая умерла. Причину смерти пока не называют. Однако, известно, что последние дни жизни звезда тяжело болела.

Об этом сообщается на сайте театра "Содружество актеров Таганки".

"Сегодня не стало заслуженной артистки РСФСР, актрисы Содружества актеров Таганки Татьяны Жуковой-Киртбая", — говорится в сообщении

Татьяна Жукова-Киртбая / ТСН.ua

Отметим, она сыграла яркие роли в более 40 фильмах, среди них "Москва слезам не верит", "Отель Елеон", "Воронины", "Братья по обмену", "Моя прекрасная няня", "Счастливы вместе", "Папины дочки", "Приключения солдата Ивана Чонкина" и многие другие.

Напомним, недавно также умер известный американский актер Джей Пикетт. Звезды сериалов "Декстер" и "Дни нашей жизни" не стало 61 году жизни.

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