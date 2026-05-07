Умерла звезда сериала "Поймать Кайдаша" Любовь Колесникова

Любовь Колесникова

Актриса из комедийного сериала «Поймать Кайдаша», заслуженная артистка Украины Любовь Колесникова умерла.

Печальную новость сообщила в Facebook художественный руководитель Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Тараса Шевченко Оксана Туник-Фриз. Жизнь артистки оборвалась утром 7 мая. Любови Колесниковой не стало в возрасте 75 лет.

«Любовь Степановна боролась с тяжелой болезнью и отошла в вечность под опекой лучших врачей и в заботе и любви родного коллектива», — говорится в сообщении Оксаны Туник-Фриз.

Причиной смерти актрисы стала тяжелая болезнь. Какая именно — не указывается. Однако в начале года артистке собирали средства, поскольку она нуждалась в срочной операции. Правда, хирургическое вмешательство касалось зрения. Дело в том, что Любовь Колесникова практически не видела. Поэтому, ей хотели восстановить утраченное зрение.

Прощание с артисткой состоится 8 мая в в Черниговском драмтеатре.

Отметим, Любовь Колесникова родилась на в Житомирской области и с детства мечтала овладеть актерской профессией. В 13 лет она впервые вышла на сцену театра. После окончания школы Любовь Степановна поступила в Киевскую эстрадно-цирковую студию. С 1971 года актриса начала работать в театре. Сначала в Нежинском академическом украинском драматическом театре им. М. Коцюбинского, а с 1978-го — в Черниговском.

Любовь Колесникова сыграла более 100 ролей, среди самых известных ее спектаклей — «Энеида», «Восемь любящих женщин», «Фараоны», «Мертвые души», «Кайдашева семья», «Цыганка Аза» и многие другие. Также она играла бабу Палажку в сериале «Поймать Кайдаша».

