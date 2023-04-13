УПЦ МЦ обвинила Кошевого и Пикалова в богохульстве и заявила на них в полицию

На актеров "Квартала 95" обиделись из-за их шутки в программе "Байрактар News".

Актеры Студии "Квартал 95" Александр Пикалов и Евгений Кошевой оскорбили УПЦ МЦ.

В выпуске шоу Байрактар News от 7 декабря 2022 года, по словам УПЦ МЦ, юмористы пренебрежительно высказались о Церкви и о вере в Бога.

На сайте УПЦ МЦ появилась информация, что юридический отдел УПЦ обратился в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления Кошевым и Пикаловым.

Артистов обвиняют в богохульстве, пропаганде физического насилия в отношении священнослужителей УПЦ. На сайте также упомянули шутку юмористов в "Байракторе News":

"Было бы хорошо иметь соответствующий прайс-лист: плюнуть в священника УПЦ МП – 20 грн, оставить "священное писание" гвоздем на внедорожнике – 50 грн, ударить по левой щеке и автоматически по правой – 100 грн", – говорили ведущие в выпуске.

Следственным отделом Печерского УП ГУНП в г. Киеве осуществляется досудебное расследование по факту высказываний комиков.

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